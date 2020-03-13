2020-03-13: Brent торгуется выше $33 за баррель

Обновлено: Март 13, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-13: Brent торгуется выше $33 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром изменились в цене до 33,87 доллара за баррель.

Об пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,96%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 32,12 доллара за баррель, прибавив 1,97%.

Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, пишет «Investing.com».

но могут зафиксировать максимальное со времен финансового кризиса 2008 года недельное падение, в то время как инвесторы наблюдают за снижающимся спросом из-за пандемии коронавируса и увеличением добычи ведущими производителями.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,5% до $34,05 за баррель к 9:35 МСК, WTI — также на 2,5% до $32,29 за баррель.

За неделю Brent потеряла около 25% стоимости — максимально с декабря 2008 года, когда падение составило почти 26%.

WTI может зафиксировать снижение на 22% по итогам недели — также максимум со времен разгара финансового кризиса.

Волна дешевой нефти из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов усиливает давление на цены после провала переговоров о сделке ОПЕК+ на прошлой неделе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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