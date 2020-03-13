2020-03-13: Brent торгуется выше $33 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром изменились в цене до 33,87 доллара за баррель.

Об пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,96%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 32,12 доллара за баррель, прибавив 1,97%.

Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, пишет «Investing.com».

но могут зафиксировать максимальное со времен финансового кризиса 2008 года недельное падение, в то время как инвесторы наблюдают за снижающимся спросом из-за пандемии коронавируса и увеличением добычи ведущими производителями.

Фьючерсы на нефть марки выросли на 2,5% до $34,05 за баррель к 9:35 МСК, — также на 2,5% до $32,29 за баррель.

За неделю Brent потеряла около 25% стоимости — максимально с декабря 2008 года, когда падение составило почти 26%.

WTI может зафиксировать снижение на 22% по итогам недели — также максимум со времен разгара финансового кризиса.

Волна дешевой нефти из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов усиливает давление на цены после провала переговоров о сделке ОПЕК+ на прошлой неделе.