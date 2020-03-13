2020-03-13: Кировоградская область лидирует в недельном снижении цен на ДТ

Обновлено: Март 13, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-13: Кировоградская область лидирует в недельном снижении цен на ДТ

На неделе с 7 по 13 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снижались слабо. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Кировоградской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Кировоградская область заняла 9-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,18 грн/л), Киевской (25,29 грн/л) и Черниговской (25,49 грн/л) областях.

13-1

 

13-2

Понижение средней розничной цены на ДТ в Кировоградской области за неделю составило 0,26 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,68 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Кировоградской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

13-3

Сегодняшняя цена на 0,44 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 12 февраля и составляла 26,12 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ  водители региона могли на заправках таких брендов:

  • БРСМ-Нафта (22.9)
  • Chipo  (23.3)
  • Укр-Петроль  (23.8)
  • Белорусская нефтяная компания (23.91)
  • UPG  (23.91)
  • SUN OIL  (24.49)
  • AMIC (24.63)
  • Formula (25.6)
  • Рур  (25.99)
  • ANP  (26.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Кировоградской области колебались в диапазоне от минимальных 21,45 грн/л. до максимальных 29,09 грн/л.

13-4

 

Автор:

(Всего статей: 8056)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: