2020-03-13: Кировоградская область лидирует в недельном снижении цен на ДТ

На неделе с 7 по 13 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снижались слабо. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Кировоградской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Кировоградская область заняла 9-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,18 грн/л), Киевской (25,29 грн/л) и Черниговской (25,49 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Кировоградской области за неделю составило 0,26 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,68 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Кировоградской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,44 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 12 февраля и составляла 26,12 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (22.9)

Chipo (23.3)

Укр-Петроль (23.8)

Белорусская нефтяная компания (23.91)

UPG (23.91)

SUN OIL (24.49)

AMIC (24.63)

Formula (25.6)

Рур (25.99)

ANP (26.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Кировоградской области колебались в диапазоне от минимальных 21,45 грн/л. до максимальных 29,09 грн/л.