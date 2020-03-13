2020-03-13: Кировоградская область лидирует в недельном снижении цен на ДТ

На неделе с 7 по 13 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снижались слабо. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Кировоградской области в сегменте ДТ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Кировоградская область заняла 9-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,18 грн/л), Киевской (25,29 грн/л) и Черниговской (25,49 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на ДТ в Кировоградской области за неделю составило 0,26 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,68 грн/л.
Динамика средних розничных цен на ДТ в Кировоградской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,44 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 12 февраля и составляла 26,12 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:
- БРСМ-Нафта (22.9)
- Chipo (23.3)
- Укр-Петроль (23.8)
- Белорусская нефтяная компания (23.91)
- UPG (23.91)
- SUN OIL (24.49)
- AMIC (24.63)
- Formula (25.6)
- Рур (25.99)
- ANP (26.0)
Розничные цены на ДТ на заправках Кировоградской области колебались в диапазоне от минимальных 21,45 грн/л. до максимальных 29,09 грн/л.