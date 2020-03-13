2020-03-13: В рознице бензин дешевеет в 10 раз медленне, чем в опте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.21 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.75 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.83 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 марта 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 10.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.21
|20.00
|-0.02
|-0.14
|Бензин А-95 евро
|26.75
|21.00
|-0.02
|-0.16
|Дизельное топливо Евро
|25.83
|20.89
|-0.05
|-0.43
|Сжиженный газ
|10.95
|8.95
|0.01
|-0.08
13 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.65% (-13 коп/л) до 19.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.42% (-8 коп/л) до 20.15 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.03% (-20 коп/л) до 19.62 грн/л.
Для справки:
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