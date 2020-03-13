2020-03-13: В рознице бензин дешевеет в 10 раз медленне, чем в опте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.21 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.75 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.83 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 марта 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 10.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.21 20.00 -0.02 -0.14 Бензин А-95 евро 26.75 21.00 -0.02 -0.16 Дизельное топливо Евро 25.83 20.89 -0.05 -0.43 Сжиженный газ 10.95 8.95 0.01 -0.08

13 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.65% (-13 коп/л) до 19.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.42% (-8 коп/л) до 20.15 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.03% (-20 коп/л) до 19.62 грн/л.

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