До українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі

12 березня 2020 року АТ «Укртранснафта» розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі «Південний» першого танкера з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн для її подальшого транспортування нафтопроводом «Одеса-Броди» та однією з двох ниток нафтопроводу «Дружба» в напрямку НПЗ Білорусі.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

Договір діє до кінця 2020 року та передбачає співпрацю сторін щодо транспортування нафти із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї гілки магістрального нафтопроводу «Дружба» до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ «Південний» – ЛВДС «Броди» – ЛВДС «Мозир».

Забезпечення транзиту нафти до Мозирського НПЗ дозволить підвищити рівень завантаження нафтотранспортної системи України.

При цьому АТ «Укртранснафта» забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.