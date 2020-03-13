Енергоблок №2 РАЕС буде виведено у планово-попереджувальний ремонт

Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою, 15 березня 2020 року планується відключення від енергомережі енергоблоку №2 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту (ППР), розрахованого на 45 календарних діб.

Повідомляє офіційний веб-сайт РАЕС.

Під час ремонту будуть проведені регламенті роботи на основному обладнанні, а саме:

середній ремонт реактора;

поточний ремонт турбіни турбоагрегату ТА-3;

середній ремонт генератора турбогенератора ТГ-3;

капітальний ремонт турбіни ТА-4;

середній ремонт генератора турбогенератора ТГ- 4;

турбогенератора ТГ- 4; капітальні та поточні ремонти парогенераторів;

капітальні, середній та поточні ремонти головних циркуляційних насосів.

Також на енергоблоці №2 буде проведено низку понадрегламентних робіт, зокрема – за результатами контролю заміну патрубків системи управління та захисту. В рамках підвищення надійності головних циркуляційних насосів проводитиметься заміна нажимних фланців та направляючих апаратів; вузла кріплення робочого колеса та заміна самого робочого колеса; ремонт трубопроводів технічної води «відповідальних споживачів» вентиляційних систем 2Р-1, 2Р-2, 2Р-5 тощо.

Крім того, під час ППР на енергоблоці №2 заплановані роботи з модернізації, а саме модернізація системи збудження турбогенератора ТГ-3, модернізація кабельних гермопроходок.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що українська енергосистема працює без трьох атомних блоків.