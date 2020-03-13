Енергоблок №2 РАЕС буде виведено у планово-попереджувальний ремонт

Обновлено: Март 13, 2020. Тэги: ,

Енергоблок №2 РАЕС буде виведено у планово-попереджувальний ремонт

Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою, 15 березня 2020 року планується відключення від енергомережі енергоблоку №2 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту (ППР), розрахованого на 45 календарних діб.

Повідомляє офіційний веб-сайт РАЕС.

Під час ремонту будуть проведені регламенті роботи на основному обладнанні, а саме:

  • середній ремонт реактора;
  • поточний ремонт турбіни турбоагрегату ТА-3;
  • середній ремонт генератора турбогенератора ТГ-3;
  • капітальний ремонт турбіни ТА-4;
  • середній ремонт генератора турбогенератора ТГ- 4;
  • капітальні та поточні ремонти парогенераторів;
  • капітальні, середній та поточні ремонти головних циркуляційних насосів.

Також на енергоблоці №2 буде проведено низку понадрегламентних робіт, зокрема – за результатами контролю заміну патрубків системи управління та захисту. В рамках підвищення надійності головних циркуляційних насосів проводитиметься заміна нажимних фланців та направляючих апаратів; вузла кріплення робочого колеса та заміна самого робочого колеса; ремонт трубопроводів технічної води «відповідальних споживачів» вентиляційних систем 2Р-1, 2Р-2, 2Р-5 тощо.

Крім того, під час ППР на енергоблоці №2 заплановані роботи з модернізації, а саме модернізація системи збудження турбогенератора ТГ-3, модернізація кабельних гермопроходок.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що українська енергосистема працює без трьох атомних блоків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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