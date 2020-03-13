«Укрпошта» заинтересована выйти на рынок газа и электроэнергии в 2021 году

Обновлено: Март 13, 2020. Тэги: , ,

«Укрпошта» заинтересована выйти на рынок газа и электроэнергии в 2021 году

АО «Укрпошта» заинтересовано в выходе на рынок газа и электричества в качестве поставщика для населения уже в 2021 году.

Об этом передает Энергореформа.

«Мы можем продавать газ и электричество. У «Укрпошты» уже есть лицензия на продажу газа. В Украине сейчас происходит дерегуляция рынка газа, и это позволит нам стать поставщиком для населения», – заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский на встрече с журналистами в Киеве 12 марта.

В то же время Смелянский отметил, что при дерегуляции розничного рынка газа и электричества «Укрпошта», имея доступ к миллионам клиентов, особенно в сельской местности, может предоставлять услуги продажи газа и электричества как один из участников рынка, что усилит конкуренцию, а значит сыграет в плюс для клиента.

«А при принятии закона 2788 и открытии счетов, мы сможем быстро, удобно и дешево принимать оплату через карты и терминалы», – подчеркнул он.

В то же время гендиректор «Укрпошты» затруднился озвучить точные сроки запуска подобной услуги.

«Это не к нам – реформа рынка еще не завершена. Но технически, с учетом запуска передвижных отделений, мы будем готовы к началу 2021 года в шести областях, а к концу 2021 года – по всей стране», – отметил он.

Смелянский также сообщил, что на основе передвижных отделений планирует запустить программу по доставке лекарств в села.

«У нас огромное количество населенных пунктов, где расстояние до ближайшей аптеки составляет более 10 км. Почтальон не может доставлять лекарства, поскольку не может обеспечить надлежащие условия хранения. В передвижное отделение можно установить холодильник и обеспечить все необходимые условия», – отметил он.

Как сообщалось, «Укрпошта» в 2020г запустит передвижные отделения в 5 областях, до 2024г планирует выйти на прибыль более 1 млрд грн.

«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Ранее «Терминал» писал о том, что «Нафтогаз» анонсировал дальнейшее снижение цен на газ для населения.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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