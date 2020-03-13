Вітаємо Українську енергетичну біржу з 10-річчям!

15 березня Українська енергетична біржа святкує 10-й день народження.
На сьогодні учасниками біржі є понад 1000 компаній, а загальна вартість енергоресурсів, реалізованих на біржових торгах/аукціонах становить більше 100 млрд. грн.
«Перше, що потрібно Україні для створення конкурентних ринків — ліквідна біржа. Фахівці УЕБ постійно слідкують за процесами реформування енергетичних ринків в Україні та долучаються до них, виступаючи генераторами ідей та драйверами реформ. Наприклад, у рамках реформи газового ринку, УЕБ розроблена та впроваджена модель роботи короткострокового ринку природного газу. УЕБ демонструє динаміку стрімкого зростання, здобувши визнання ринку та заручившись підтримкою його учасників. Я вдячний компаніям-учасникам за співпрацю та колективу за вагомий вклад в досягнення існуючих результатів» — сказав Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.
Шановні колеги, прийміть сердечні вітання від колективу НТЦ «Псіхєя».
Нехай мир і злагода завжди живуть в ваших душах і серцях, а наші щирі побажання додадуть усім сил та натхнення для здійснення майбутніх сподівань і трудових звершень.
З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»