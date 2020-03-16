2020-03-16: Нефть марки Brent вновь подешевела

Обновлено: Март 16, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-16: Нефть марки Brent вновь подешевела

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром снизились в цене до 32,52 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,93%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 30,98 доллара за баррель, прибавив 2,36%.

Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник, пишет «Investing.com».

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:30 мск составляет $32,68 за баррель, что на $1,17 (3,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу их цена повысилась на $0,63 (1,90%), составив на закрытие $33,85 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,67 (2,11%) — до $31,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,23 (на 0,73%), завершив день на уровне $31,73 за баррель.

Оба сорта снизились по итогам прошлой недели — Brent потеряла 25%, WTI — 23%. Это максимальное недельное снижение в процентном выражении с декабря 2008 года, по данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы оценивают принимаемые правительствами и центробанками меры для поддержки мировой экономики в условиях распространения коронавируса.

«Мировые финансовые рынки переживают из-за растущей угрозы распространения коронавируса, и в то же время их пугают масштабы стимулирующих мер для борьбы с ним», — отмечает основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует агентство Bloomberg. По ее словам, нефть продолжит дешеветь, если ситуация ухудшится.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса.

«Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти для хранения в американском стратегическом запасе», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также — «позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков».

«Мы заполним (нефтехранилища) по максимуму», — пообещал президент США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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