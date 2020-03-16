2020-03-16: В рознице бензин дешевеет в 30 раз медленне, чем в опте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 марта 2020 г. отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, представляем для сравнения снижение цен в рознице и в мелком опте.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.21 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.74 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-1.0 коп/л) до 25.82 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 марта 2020 г. подешевел на 0.13% (-1.0 коп/л) до 10.94 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.21 20.00 -0.04 -0.18 Бензин А-95 евро 26.74 21.00 -0.02 -0.18 Дизельное топливо Евро 25.82 20.89 -0.06 -0.49 Сжиженный газ 10.94 8.95 -0.13 -0.24

Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.45% (-28 коп/л) до 18.97 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.97% (-40 коп/л) до 19.77 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.36% (-27 коп/л) до 19.34 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.97 -1.45 -3.86 -5.50 Бензин А-95 евро 19.77 -1.97 -4.15 -5.78 Дизельное топливо евро 19.34 -1.36 -4.36 -3.01

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua