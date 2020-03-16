2020-03-16: В рознице бензин дешевеет в 30 раз медленне, чем в опте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 марта 2020 г. отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, представляем для сравнения снижение цен в рознице и в мелком опте.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.21 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.74 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-1.0 коп/л) до 25.82 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 марта 2020 г. подешевел на 0.13% (-1.0 коп/л) до 10.94 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.21
|20.00
|-0.04
|-0.18
|Бензин А-95 евро
|26.74
|21.00
|-0.02
|-0.18
|Дизельное топливо Евро
|25.82
|20.89
|-0.06
|-0.49
|Сжиженный газ
|10.94
|8.95
|-0.13
|-0.24
Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.45% (-28 коп/л) до 18.97 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.97% (-40 коп/л) до 19.77 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.36% (-27 коп/л) до 19.34 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.97
|-1.45
|-3.86
|-5.50
|Бензин А-95 евро
|19.77
|-1.97
|-4.15
|-5.78
|Дизельное топливо евро
|19.34
|-1.36
|-4.36
|-3.01
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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