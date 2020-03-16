Через коронавірус НКРЕКП видаватиме ліцензії виключно в онлайн режимі

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції прийом заяв про отримання (анулювання) ліцензій у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відбуватиметься виключно через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НКРЕКП.

«У зв’язку з установленням карантину на усій території України та введенням обмежувальних заходів на території міста Києва, НКРЕКП здійснює прийом заяв про отримання (анулювання) ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг виключно через Єдиний державний портал адміністративних послуг», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Єдиний державний портал адміністративних послуг надає здобувачам ліцензії та ліцензіатам можливість подання до Регулятора заяви та документів для отримання ліцензії та повідомлення про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, а також звітність в електронному вигляді не виходячи з дому чи офісу, авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом).