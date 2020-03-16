Енергоблок №2 РАЕС виведено в плановий ремонт

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Про це повідомила пресслужба РАЕС.

Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою 15 березня 2020 року о 00:02 енергоблок №2 Рівненської АЕС (ВВЕР-440)відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту (ППР), розрахованого на 45 календарних діб.

В даний час в роботі перебувають три енергоблока Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 290 МВт.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.