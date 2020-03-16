Нафтогаз вимагає від РФ компенсації збитків від експропріації кримських активів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і шість компаній групи очікують в травні слухання щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного процесу проти Росії щодо захоплення активів компанії у Криму.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» у Facebook.

«Нафтогаз» та шість компаній групи вимагають від РФ компенсації збитків завданих незаконною експропріацією кримських активів. Розмір збитків плюс відсотки оцінюємо приблизно у 8 млрд долл. Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року у Гаазі», — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року.

Читайте також в «Терміналі», якщо російській стороні не вдасться завершити будівництво проектів на кшталт газогону “Північний потік-2”, вона може продовжити угоду на транзит газу через Україну до Європи ще на 10-20 років. У іншому випадку, росіяни будуть намагатися обійти українську транзитну систему.

