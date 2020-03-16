Нефтяные цены сократили падение

Цены на нефть эталонных марок замедлили падение в ходе торгов, но продолжают заметно снижаться на заявлениях государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Пишет Investing.com.

Котировки майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов в течение 16 марта опускались ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.

Апрельские фьючерсы на на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в это же время дешевели до $28,93 за баррель.

Глава Saudi Aramco заявил в ходе телефонной конференции, что компании комфортно с ценой на нефть в $30 за баррель и ниже. Он отметил, что компания в апреле намерена поставлять 12,3 млн баррелей нефти в сутки против 9,7 млн б/с в марте, объемы на более поздний срок будут уточняться.

«Наша максимальная мощность — 12 млн баррелей нефти в сутки. Мы сообщали о планах поставить в апреле 12,3 млн баррелей нефти в сутки. Еще 300 тыс. баррелей в сутки будут поставляться из наших резервов», — сказал Нассер.

Между тем мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Ранее «Терминал» писал о том, что спрос на нефть находится на пути к крупнейшему падению в истории.