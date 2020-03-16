Транзит газу може принести Україні до $25 млрд протягом 5 років — Нафтогаз

Про це повідомило Hromadske з посиланням на виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка.

Він зазначив, що його команда, яка працювала над підписанням контрактів на транзит газу, здійснила підрахунок ефекту від тих можливостей, які новий контракт приніс Україні.

«Цей аналіз був переданий на розгляд Наглядової ради Нафтогазу. Поки можу лише сказати, що мова йде про 25 мільярдів доларів впродовж наступних 5 років», — повідомив Вітренко.

Однією з таких можливостей Вітренко назвав транзит газу з Угорщини до Словаччини, який відбувся 16 березня.

Раніше «Термінал» писав про те, що Україна вперше забезпечила транзит газу з Угорщини до Словаччини.