Транзит газу може принести Україні до $25 млрд протягом 5 років — Нафтогаз

Обновлено: Март 16, 2020. Тэги: ,

Транзит газу може принести Україні до $25 млрд протягом 5 років — Нафтогаз
Економічний ефект від підписання контракту на транзит російського газу через територію України протягом наступних 5 років може скласти 25 мільярдів доларів.

Про це повідомило Hromadske з посиланням на  виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка.

Він зазначив, що його команда, яка працювала над підписанням контрактів на транзит газу, здійснила підрахунок ефекту від тих можливостей, які новий контракт приніс Україні.

«Цей аналіз був переданий на розгляд Наглядової ради Нафтогазу. Поки можу лише сказати, що мова йде про 25 мільярдів доларів впродовж наступних 5 років», — повідомив Вітренко.

Однією з таких можливостей Вітренко назвав транзит газу з Угорщини до Словаччини, який відбувся 16 березня.

Раніше «Термінал» писав про те, що Україна вперше забезпечила транзит газу з Угорщини до Словаччини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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