Україна вперше забезпечила транзит газу з Угорщини до Словаччини

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) транспортувало газ з Угорщини до Словаччини, здійснивши у такий спосіб перший для України транзит ресурсу поміж країнами Європейського Союзу.

Повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Голову ОГТСУ Сергія Макогона.

«Поширення коронавірусу не зупинить подальший розвиток ринку газу. Ми продовжуємо впроваджувати нові послуги і шукати нові можливості для використання потужної української ГТС. Вперше ми здійснили транзит газу з Угорщини до Словаччини», — написав Макогон на своїй сторінці у соцмережі Facebook 16 березня.

Раніше «Термінал» писав про те, що ГТС України та Угорщини домовилися співпрацювати за правилами ЄС.