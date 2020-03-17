2020-03-17: Brent торгуется чуть выше $30 за баррель

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-17: Brent торгуется чуть выше $30 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром изменились в цене до 30,62 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,90%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 29,78 доллара за баррель, прибавив 3,76%.

Во вторник на утренних торгах на биржах Азии цены на нефть выросли, оправившись от недавних резких потерь из-за вспышки коронавируса и неопределенности в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 3,83% до $30,11 в 11:55 вечера по восточному времени (03:55 ночи по Гринвичу). Международные фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,90% до $30,62 за баррель. Еще в понедельник цены на нефть упали ниже $30, так как в тот же день фондовые рынки США понесли свои самые большие потери за последние три десятилетия.

Тем не менее прибыль от нефти сегодня была ограничена, так как все больше стран объявили о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом. Авиакомпании сокращают количество ежедневных рейсов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономические потрясения от распространения коронавируса и меры, принятые против него, потенциального могут привести к рецессии.

К несчастьям на рынке нефти добавляется продолжающаяся ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, двумя крупнейшими мировыми производителями нефти. Saudi Aramco (SE:2222) бросила «перчатку» первой, а главный исполнительный директор компании Амин Насер заявил инвесторам, что компания «очень комфортно себя чувствует при ценах на нефть ниже $30 за баррель».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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