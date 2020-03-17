Через протиправний імпорт газу держава зазнала збитків на понад 150 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили та блокували протиправний механізм імпорту природного газу з кількох країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У ході досудового слідства встановлено, що один із найбільших вітчизняних постачальників природного газу організував багатомільйонну схему ухилення від сплати податків. За версією слідства, трейдер зареєстрував в Одесі та у столичному регіоні кілька комерційних структур із ознаками фіктивності. Зловживаючи специфікою розмитнення природного газу: відтермінування, внесенням мінімальних митних платежів, учасники оборудки реалізовували споживачам газ в обхід податкового законодавства. Отримані кошти зловмисники виводили у тінь. Діючи за такою схемою, фігуранти справи імпортували лише за останні пів року природного газу на 500 мільйонів гривень, збитки держави лише за цей період становили 150 мільйонів гривень через несплачені податки», — йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями знаходження фіктивних структур. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних та офшорних компаній, які використовувалися зловмисниками в протиправній схемі.

Наразі на протиправно імпортований природний газ та грошові кошти, задіяні в оборудці підприємств, накладено арешти.