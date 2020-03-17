Через протиправний імпорт газу держава зазнала збитків на понад 150 мільйонів гривень

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: , , ,

Через протиправний імпорт газу держава зазнала збитків на понад 150 мільйонів гривень
Співробітники Служби безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили та блокували протиправний механізм імпорту природного газу з кількох країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У ході досудового слідства встановлено, що один із найбільших вітчизняних постачальників природного газу організував багатомільйонну схему ухилення від сплати податків. За версією слідства, трейдер зареєстрував в Одесі та у столичному регіоні кілька комерційних структур із ознаками фіктивності. Зловживаючи специфікою розмитнення природного газу: відтермінування, внесенням мінімальних митних платежів, учасники оборудки реалізовували споживачам газ в обхід податкового законодавства. Отримані кошти зловмисники виводили у тінь. Діючи за такою схемою, фігуранти справи імпортували лише за останні пів року природного газу на 500 мільйонів гривень, збитки держави лише за цей період становили 150 мільйонів гривень через несплачені податки», — йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями знаходження фіктивних структур. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних та офшорних компаній, які використовувалися зловмисниками в протиправній схемі.

Наразі на протиправно імпортований природний газ та грошові кошти, задіяні в оборудці підприємств, накладено арешти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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