Енергосистема України працює в штатному режимі

Енергогенеруючі компанії та підприємства галузі прозвітували про вжиті заходи та організацію роботи у період карантину.

Усі диспетчерські служби будуть працювати в штатному режимі та забезпечуватимуть енергопостачання та балансування енергосистеми, пише пресслужба Мінекоенерго.

Зокрема, максимально обмежено доступ суміжного персоналу до диспетчерських щитів управління для запобігання інфікуванню працівників.

Також відповідні заходи вжито для максимального обмеження контактування працівників та контролю за станом їх здоров’я, а також дезінфекції в приміщеннях.

Частину персоналу підприємств переведено на дистанційну роботу та забезпечено відповідним програмним забезпеченням. Також переведено частину функцій в онлайн-режим, за можливості надано відпустки працівникам.

На підприємствах створено оперативні штаби, які відслідковують ситуацію та контролюють виконання тимчасових обмежувальних заходів.

Подбали підприємства і про використання автопарків для підвезення працівників та обмеження використання громадського транспорту.

На всіх підприємствах проводиться відповідна роз’яснювальна робота з метою поінформованості про коронавірус та способи запобігання поширенню вірусної інфекції.