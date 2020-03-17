Енергосистема України працює в штатному режимі

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: , ,

Енергосистема України працює в штатному режимі

Енергогенеруючі компанії та підприємства галузі прозвітували про вжиті заходи та організацію роботи у період карантину.

Усі диспетчерські служби будуть працювати в штатному режимі  та забезпечуватимуть енергопостачання та балансування енергосистеми, пише пресслужба Мінекоенерго.

Зокрема, максимально обмежено доступ суміжного персоналу  до диспетчерських щитів управління для запобігання інфікуванню  працівників.

Також відповідні заходи вжито для максимального обмеження контактування працівників та контролю за станом їх здоров’я, а також дезінфекції в приміщеннях.

Частину персоналу підприємств переведено на дистанційну роботу  та забезпечено відповідним програмним забезпеченням. Також переведено частину функцій в онлайн-режим, за можливості надано відпустки працівникам.

На підприємствах створено оперативні штаби, які відслідковують ситуацію та контролюють виконання тимчасових обмежувальних заходів.

Подбали підприємства і про використання автопарків для підвезення працівників та обмеження використання громадського транспорту.

На всіх підприємствах проводиться відповідна роз’яснювальна робота  з метою поінформованості про коронавірус  та  способи запобігання поширенню вірусної інфекції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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