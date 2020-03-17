Імпорт природного газу минулого тижня зріс до 40 млн. куб. м. на день — УЕБ

Минулого тижня ініціаторами торгів були 5 компаній, вони сформували 49 стартових позицій. Торгівля здійснювалась ресурсами березня, квітня, ПСГ та травня.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Найбільшу увагу учасники приділяли ресурсу березня, стартові ціни якого коливались у широкому діапазоні – від 3900 грн. (в стартових позиціях на купівлю) до 5094 грн. (в стартових позиціях на продаж).

Ресурс в ПСГ був виставлений за цінами 3950-4450 грн., квітня та травня за цінами приблизно в одному діапазоні – від 4500 до 4660. На початку березня ціни незначно піднялися, очевидно за рахунок зростання курсу гривні, але дана тенденція не має бути довготривалою.

Загалом минулого тижня торгівля природним газом була в’ялою і жодній з компаній не вдалося сформувати середньозважені ціни продажу. Цьому сприяли безліч факторів: низький попит, знижена активність, короткий робочий тиждень після вихідних та ін.

Минулого тижня ціни на європейських хабах дещо зросли, досягнувши середнього рівня 120 дол./тис куб. м. Тренд на зростання ціни природного газу на європейських хабах з 9 березня був короткочасним та спав до кінця тижня, відновивши ціну до звичайних у березні 9-10 євро/Мвт-год.

На даний час учасники ринку оцінюють ціну природного газу у квітні на 1 дол. дорожче поточних цін, а ціну газу з постачанням у другому кварталі та літньому сезоні – на 2 дол. дорожче поточних 120 дол./тис. куб. м. Проте багато експертів прогнозують подальший обвал цін влітку.

На початку тижня котирування нафти обвалились до 31 дол./барель в результаті провалу переговорів ОПЕК+ 6 березня. У п’ятницю котирування ф’ючерсів Brent складали 34 дол. за барель. Настільки значні зміни котирувань мають суттєвий ефект для світового ринку, і не лише енергетичного. Але в контексті природного газу це додатковий фактор, підтримуючий тенденцію до зниження цін.

Імпорт природного газу минулого тижня зріс до 40 млн. куб. м. на день. Можливо, що компанії-імпортери, побоюючись подальшого зростання курсу, збільшили закупівлі ресурсу. Найбільше зростання припадає на напрямок з Словаччини та Угорщини. З Польщі традиційно компанії імпортували близько 1 млн. куб. м. на день. Відповідно, частка Словаччини у структурі імпорту зросла до 76%. Видобуток газу був стабільним – 56 млн. куб. м. на день.

Споживання суттєво знизилось. Несподівано рано, 11 березня, відбувся перехід з періоду закачування в ПСГ до періоду відбору з ПСГ. Це є наслідком порівняно теплої погоди та достатнього рівня імпорту. Станом на 11 березня в ПСГ знаходилось 15,81 млрд. куб. м., що становить 50% від загальної місткості ПСГ України.



Минулого тижня було проведено порівняно невелику кількість тендерів – 32, що пов’язано з наближенням закінчення опалювального сезону, а також коротким робочим тижнем. Ціни перебували на мінімальному рівні, за виключенням декількох тендерів, у діапазоні 3-5 грн. Загалом було закуплено природного газу загальною вартістю 28 млн. грн. Найбільший тендер отримала компанія Екотехноінвест, яка поставить Нікопольській міській раді 1,61 млн. куб. м. природного газу за ціною 3,85 грн. за куб. м. Загалом середня ціна проведених тендерів склала 4 грн. за куб. м.