Саудовская Аравия в ближайшее дни созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме

Саудовская Аравия, страна-председатель G20 в текущем году, намерена провести в ближайшие дни саммит по ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на испанское правительство по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

«Председатель правительства предложил созвать срочный и чрезвычайный саммит в виртуальном формате лидеров G20, чтобы оценить ситуацию и разработать новую дорожную карту. Саудовский лидер согласился с этим предложением и созовет саммит G20 в ближайшие дни», — говорится в сообщении испанского правительства.

Санчес подчеркнул в ходе разговора тяжесть ситуации санитарного и экономического кризиса, связанного с коронавирусом, и высказал мнение, что G20 должна взять на себя лидирующую роль в его преодолении, отметили в Мадриде. «Необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса», — говорится в сообщении испанского правительства.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель.

