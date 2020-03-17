Украина в 2020 году вдвое увеличит импорт э/э, незначительно снизит ее производство – прогноз Минэкоэнерго

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: , , , ,

Украина в 2020 году вдвое увеличит импорт э/э, незначительно снизит ее производство – прогноз Минэкоэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины заложило в прогнозный баланс электроэнергии объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) Украины на 2020 год рост импорта электрической энергии вдвое по сравнению с фактическим показателем 2019 года – до 5,615 млрд кВт-ч.

 

Передает Энергореформа.

Согласно обнародованному на сайте министерства обновленному балансу, прогнозируется также рост экспорта э/э на 30% – до 8,455 млрд кВт-ч.

В свою очередь производство электрической энергии уменьшится на 1,2% по сравнению с фактическими показателями прошлого года – до 152,105 млрд кВт-ч. В частности, выработка АЭС ожидается на уровне 80,639 млрд кВт-ч (-2,9% по отношению к 2019 году), ТЭС – 42,129 млрд кВт-ч (-6,2%), ТЭЦ и когенерационными установками – 11,064 млрд кВт-ч (+1,8%), всеми ГЭС – 5,088 млрд (-22%), ГАЭС – 1,258 млрд кВт-ч (-6,6%), блок-станциями 1,643 млрд кВт-ч (-7%), альтернативными источниками энергии – 10,284 млрд кВт-ч (+85,6%).

Таким образом, согласно прогнозам, доля АЭС в структуре производства э/э в 2020 году составит 53,02% (53,91% по итогам 2019 года), ТЭС – 27,7% (29,17%), ТЭЦ и когенерационных установок– 7,27% (7,06%), ГЭС – 3,35% (4,24%), ГАЭС – 0,83% (0,87%), блок-станций – 1,08% (1,15%), ВИЭ – 6,8% (3,6%).

Электропотребление в стране в 2020 году ожидается на уровне 147,517 млрд кВт-ч, что на 1,8% меньше по сравнению с фактическими показателями прошлого года.

Потребление электроэнергии ГАЭС в насосном режиме прогнозируется в объеме 1,752 млрд кВт-ч (в 2019 году – 1,834 млрд кВт-ч).

Ранее «Терминал» писал о том, что выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 30%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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