Укренерго почало випробування на підстанції «Кремінська»

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: ,

Укренерго почало випробування на підстанції «Кремінська»
ПрАТ «НЕК «Укренерго» проводить індивідуальні випробування обладнання на новій підстанції (ПС) 500/220 кВ «Кремінська».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зокрема, 16-18 березня 2020 року триватимуть випробування під робочою напругою обладнання кабельно-повітряних ліній (КПЛ) 220 кВ «Кремінська-Ювілена» №1 та №2, комплектного розподільчого пристрою з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ та інших елементів обладнання підстанції. В результаті буде проведено налагоджувальні роботи релейного захисту, розроблено схеми та інструкції з використання обладнання тощо», — йдеться у повідомленні.

Випробування відбуваються відповідно до листа виробника обладнання КРПЕ 220 кВ — компанії Hyosung Corporation.

Також наразі відключено ПЛ 500 кВ «Донська—Донбаська» для спорудження заходів та її підключення до КРПЕ 500 кВ ПС «Кремінська». Ці роботи триватимуть до 15 квітня. Паралельно виконуються роботи з підключення, налагодження вторинних кіл захистів та автоматизованої системи управління технологічними процесами SCADA.

«Перші випробування обладнання йдуть за планом. Їх другий етап має пройти 15-17 квітня: буде випробувано обладнання КРПЕ 500 кВ та автотрансформатора (АТ) 500/220/35 кВ. Завершення будівництва ПС «Креміньска» та всіх пусконалагоджувальних робіт заплановано на кінець травня 2020 року», — зазначив директор з експлуатації та розвитку мережі НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

Читайте в «Терміналі» ще, НЕК «Укренерго» 28 лютого підписало контракт з консорціумом «Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH» (Хорватія/Німеччина) на реконструкцію підстанції 750 кВ «Дніпровська» у Дніпропетровській області.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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