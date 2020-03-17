Укренерго почало випробування на підстанції «Кремінська»

ПрАТ «НЕК «Укренерго» проводить індивідуальні випробування обладнання на новій підстанції (ПС) 500/220 кВ «Кремінська».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зокрема, 16-18 березня 2020 року триватимуть випробування під робочою напругою обладнання кабельно-повітряних ліній (КПЛ) 220 кВ «Кремінська-Ювілена» №1 та №2, комплектного розподільчого пристрою з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ та інших елементів обладнання підстанції. В результаті буде проведено налагоджувальні роботи релейного захисту, розроблено схеми та інструкції з використання обладнання тощо», — йдеться у повідомленні.

Випробування відбуваються відповідно до листа виробника обладнання КРПЕ 220 кВ — компанії Hyosung Corporation.

Також наразі відключено ПЛ 500 кВ «Донська—Донбаська» для спорудження заходів та її підключення до КРПЕ 500 кВ ПС «Кремінська». Ці роботи триватимуть до 15 квітня. Паралельно виконуються роботи з підключення, налагодження вторинних кіл захистів та автоматизованої системи управління технологічними процесами SCADA.

«Перші випробування обладнання йдуть за планом. Їх другий етап має пройти 15-17 квітня: буде випробувано обладнання КРПЕ 500 кВ та автотрансформатора (АТ) 500/220/35 кВ. Завершення будівництва ПС «Креміньска» та всіх пусконалагоджувальних робіт заплановано на кінець травня 2020 року», — зазначив директор з експлуатації та розвитку мережі НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

Читайте в «Терміналі» ще, НЕК «Укренерго» 28 лютого підписало контракт з консорціумом «Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH» (Хорватія/Німеччина) на реконструкцію підстанції 750 кВ «Дніпровська» у Дніпропетровській області.