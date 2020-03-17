В Европе продажи «зеленых» автомобилей выросли на 52%

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: ,

В Европе продажи «зеленых» автомобилей выросли на 52%

В октябре-декабре 2019 года в Европе было продано 160 000 электромобилей на аккумуляторах, на топливных элементах и машин с гибридными силовыми установками, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Существенный рост спроса на пассажирские автомобили с новыми источниками энергии «(New Energy Vehicle, NEV) на европейском рынке отмечает компания Canalys, пишут ЭлектроВести.

Соответственно, за год поставки электромобилей и гибридов поднялись в полтора раза.

Всего в четвертом квартале 2019 в Европе были доставлены покупателям 3,7 млн пассажирских транспортных средств. Таким образом, доля NEV-моделей в общем объеме продаж в четвертом квартале прошлого года составила примерно 4,4%.

В 2019 году в целом на европейском рынке было реализовано около 520 тысяч «зеленых» автомобилей при общем объеме поставок на уровне 15,3 млн единиц.

Аналитики считают, что в ближайшее время спрос на NEV-машины будет расти. Этому, в частности, должно способствовать появление новых моделей в ценовом диапазоне от 30 до 40 тысяч евро.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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