В Европе продажи «зеленых» автомобилей выросли на 52%

В октябре-декабре 2019 года в Европе было продано 160 000 электромобилей на аккумуляторах, на топливных элементах и машин с гибридными силовыми установками, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Существенный рост спроса на пассажирские автомобили с новыми источниками энергии «(New Energy Vehicle, NEV) на европейском рынке отмечает компания Canalys, пишут ЭлектроВести.

Соответственно, за год поставки электромобилей и гибридов поднялись в полтора раза.

Всего в четвертом квартале 2019 в Европе были доставлены покупателям 3,7 млн пассажирских транспортных средств. Таким образом, доля NEV-моделей в общем объеме продаж в четвертом квартале прошлого года составила примерно 4,4%.

В 2019 году в целом на европейском рынке было реализовано около 520 тысяч «зеленых» автомобилей при общем объеме поставок на уровне 15,3 млн единиц.

Аналитики считают, что в ближайшее время спрос на NEV-машины будет расти. Этому, в частности, должно способствовать появление новых моделей в ценовом диапазоне от 30 до 40 тысяч евро.