2020-03-18: Опт слабо дешевеет, розница — практически на месте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 марта 2020 г. цены в рознице на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения снижение цен в рознице и в мелком опте.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.19 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.73 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.79 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 марта 2020 г. немного подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 10.92 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.19
|20.00
|-0.03
|-0.13
|Бензин А-95 евро
|26.73
|21.00
|-0.05
|-0.13
|Дизельное топливо Евро
|25.79
|20.89
|-0.08
|-0.40
|Сжиженный газ
|10.92
|8.95
|-0.10
|-0.25
18 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.28% (-5 коп/л) до 18.75 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.51% (-10 коп/л) до 19.53 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.74% (-14 коп/л) до 18.99 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.75
|-0.28
|-3.97
|-6.32
|Бензин А-95 евро
|19.53
|-0.51
|-4.15
|-6.57
|Дизельное топливо евро
|18.99
|-0.74
|-4.95
|-4.45
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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