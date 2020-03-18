2020-03-18: Опт слабо дешевеет, розница — практически на месте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 марта 2020 г. цены в рознице на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения снижение цен в рознице и в мелком опте.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.19 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.73 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.79 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 марта 2020 г. немного подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 10.92 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.19 20.00 -0.03 -0.13 Бензин А-95 евро 26.73 21.00 -0.05 -0.13 Дизельное топливо Евро 25.79 20.89 -0.08 -0.40 Сжиженный газ 10.92 8.95 -0.10 -0.25

18 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.28% (-5 коп/л) до 18.75 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.51% (-10 коп/л) до 19.53 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.74% (-14 коп/л) до 18.99 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.75 -0.28 -3.97 -6.32 Бензин А-95 евро 19.53 -0.51 -4.15 -6.57 Дизельное топливо евро 18.99 -0.74 -4.95 -4.45

Для справки:

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