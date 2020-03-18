Мировые нефтехранилища вскоре могут переполниться из-за падения спроса на нефть

Обновлено: Март 18, 2020. Тэги: ,

Мировые нефтехранилища вскоре могут переполниться из-за падения спроса на нефть

Свободное место в мировых нефтехранилищах в ближайшие месяцы может закончиться из-за негативного влияния коронавируса на спрос на сырье, пишет газета Financial Times со ссылкой на мнение нефтяных трейдеров.

Передает Прайм.

Для тех, кто сдает в аренду резервуары для хранения нефти или скупает дешевую нефть, чтобы потом продать ее с прибылью, такая ситуация выглядит как «подарок». Но в целом сложившаяся ситуация — это, во-первых, испытание для мощностей хранения, а во-вторых, цены на «черное золото» могут снизиться еще сильнее и будут вынуждать закрывать нефтяные месторождения. «Чем-то придется пожертвовать. Мир производит слишком много нефти», — сказал глава Gunvor Торбьёрн Торнквист (Torbjorn Tornqvist).

Руководитель аналитического отдела крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера Vitol Джованни Серио (Giovanni Serio) сказал в свою очередь, что вскоре у трейдеров не останется иного выбора, кроме как начать хранить нефть на танкерах в море, а это более дорогостоящий вариант по сравнению с нефтехранилищами. «Ситуацию с сочетанием ослабления спроса и избыточного предложения вряд ли можно уладить с помощью нефтехранилищ на суше. В определенный момент нам нужно будет заполнить все танкеры», — сказал Серио.

В минувшие выходные агентство Блумберг по итогам опроса экспертов и трейдеров сообщило, что спрос на нефть в 2020 году рискует продемонстрировать крупнейшее падение в истории из-за попыток предотвращения распространения коронавируса. Снижение может оказаться больше 1 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, и даже 2,65 миллиона баррелей, отмеченных в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после очередного нефтяного кризиса.

В связи с этим Financial Times пишет, что нефтетрейдеры, такие как Gunvor, ждут, что спрос может упасть по меньшей мере на 5 миллионов баррелей в день в апреле (и тогда же завершится действие соглашения ОПЕК+), что составляет 5% мирового спроса.

Ранее «Терминал» писал о том, что нефть Brent продается ниже $29 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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