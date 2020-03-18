Оператор ГТС почав отримувати газ для ВТВ та балансування з прив’язкою ціни до європейського хабу NCG

Оператор ГТС почав отримувати поставки природного газу для виробничо-технологічних потреб (ВТВ) та балансування за ринковими цінами по договорах, що укладені за результатами проведення в січні-лютому висококонкурентних торгів на Prozorro.

Повідомляє сайт ТОВ «Оператор ГТС України».

Відповідно до цих контактів середня закупівельна ціна, яка щоденно коригується з врахуванням вартості газу на європейському хабі NCG та курсу НБУ гривня/євро, станом на сьогодні складає 3650 грн (без ПДВ) за тисячу кубометрів.

Наголошується, що отримати таку справедливу ринкову ціну, що відповідає вартості газу на європейських ринках, вдалося за рахунок прозорих умов закупівлі та великої кількості учасників на торгах. В свою чергу це свідчить про високий рівень довіри, який новий Оператор ГТС зміг завоювати серед учасників ринку.

В січні ТОВ «Оператор ГТС України» оголосило закупівлю 1,76 млрд куб. м природного газу для забезпечення балансуючих дій та для виробничо-технологічних потреб функціонування ГТС на період березня-грудня 2020 року. Відповідно через Prozorro було проведено 15 тендерів обсягами від 40 до 200 млн куб. м, в яких в тому числі взяли участь відомі міжнародні компанії як Trafigura, MET, Socar і Axpo.

Раніше «Термінал» писав про те, що український та словацький оператори ГТС запускають віртуальний реверс.