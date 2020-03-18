Оператор ГТС почав отримувати газ для ВТВ та балансування з прив’язкою ціни до європейського хабу NCG

Обновлено: Март 18, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС почав отримувати газ для ВТВ та балансування з прив’язкою ціни до європейського хабу NCG

Оператор ГТС почав отримувати поставки природного газу для виробничо-технологічних потреб (ВТВ) та балансування за ринковими цінами по договорах, що укладені за результатами проведення в січні-лютому висококонкурентних торгів на Prozorro.

Повідомляє сайт ТОВ «Оператор ГТС України».

Відповідно до цих контактів середня закупівельна ціна, яка щоденно коригується з врахуванням вартості газу на європейському хабі NCG та курсу НБУ гривня/євро, станом на сьогодні складає 3650 грн (без ПДВ) за тисячу кубометрів.

Наголошується, що отримати таку справедливу ринкову ціну, що відповідає вартості газу на європейських ринках, вдалося за рахунок прозорих умов закупівлі та великої кількості учасників на торгах. В свою чергу це свідчить про високий рівень довіри, який новий Оператор ГТС зміг завоювати серед учасників ринку.

В січні ТОВ «Оператор ГТС України» оголосило закупівлю 1,76 млрд куб. м природного газу для забезпечення балансуючих дій та для виробничо-технологічних потреб функціонування ГТС на період березня-грудня 2020 року. Відповідно через Prozorro було проведено 15 тендерів обсягами від 40 до 200 млн куб. м, в яких в тому числі взяли участь відомі міжнародні компанії як Trafigura, MET, Socar і Axpo.

Раніше «Термінал» писав про те, що український та словацький оператори ГТС запускають віртуальний реверс.

 

Автор:

(Всего статей: 8085)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: