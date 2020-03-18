Саудовская Аравия планирует нарастить экспорт нефти до рекордных 10 млн барр в день

Обновлено: Март 18, 2020. Тэги: , ,

Саудовская Аравия планирует нарастить экспорт нефти до рекордных 10 млн барр в день

Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до рекордной отметки свыше 10 миллионов баррелей в день с мая.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агентство Блумберг.

«Королевство Саудовская Аравия будет использовать газ с завода Фадхили (Fadhili), чтобы компенсировать внутреннее потребление нефти в объеме около 250 тысяч баррелей в день, что позволит нарастить экспорт нефти в ближайшие несколько месяцев до отметки свыше 10 миллионов баррелей в день», — сказал представитель минэнерго страны.

Саудовская Аравия в марте сообщила, что намерена уже в апреле увеличить поставки нефти на рынок свыше своих производственных мощностей в 12 миллионов баррелей в сутки — до 12,3 миллиона баррелей в сутки за счет запасов в хранилищах. В мае, вероятно, этот показатель останется на том же уровне, сказал в понедельник глава Saudi Aramco Амин Нассер.

При этом королевство не уточняло, каким именно планирует объем экспорта нефти. Как добавляет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов, в январе-феврале этот показатель составлял около 7 миллионов баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене, — Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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