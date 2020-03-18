Саудовская Аравия планирует нарастить экспорт нефти до рекордных 10 млн барр в день

Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до рекордной отметки свыше 10 миллионов баррелей в день с мая.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агентство Блумберг.

«Королевство Саудовская Аравия будет использовать газ с завода Фадхили (Fadhili), чтобы компенсировать внутреннее потребление нефти в объеме около 250 тысяч баррелей в день, что позволит нарастить экспорт нефти в ближайшие несколько месяцев до отметки свыше 10 миллионов баррелей в день», — сказал представитель минэнерго страны.

Саудовская Аравия в марте сообщила, что намерена уже в апреле увеличить поставки нефти на рынок свыше своих производственных мощностей в 12 миллионов баррелей в сутки — до 12,3 миллиона баррелей в сутки за счет запасов в хранилищах. В мае, вероятно, этот показатель останется на том же уровне, сказал в понедельник глава Saudi Aramco Амин Нассер.

При этом королевство не уточняло, каким именно планирует объем экспорта нефти. Как добавляет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов, в январе-феврале этот показатель составлял около 7 миллионов баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене, — Bloomberg.