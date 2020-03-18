В этом месяце в Клайпеде ожидаются еще два танкера с нефтью для Беларуси

Обновлено: Март 18, 2020. Тэги: , , ,

В этом месяце в Клайпеде ожидаются еще два танкера с нефтью для Беларуси

Второй танкер с нефтью от трейдеров для ОАО «Нафтан» прибыл сегодня в порт Клайпеды.

Об этом передает корреспондент БЕЛТА.

«Танкер с 80 тыс. т нефти прибыл в Клайпедский порт и стал под разгрузку. Слив нефти начнется сегодня, отправка железной дорогой на «Нафтан» уже завтра», — сказал журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По информации пресс-секретаря, на завод нефть начнет поступать через пару дней. Александр Тищенко также подтвердил, что в этом месяце в Клайпеде ожидаются еще два танкера с нефтью для Беларуси.

Кроме того, как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Два из трех танкеров уже доставили сырье в Одессу. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.

Читайте в «Терминале», АО «Укртранснафта» начало перекачку нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух веток магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ Беларуси.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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