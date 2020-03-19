2020-03-19: Днепропетровская область единственная где подорожал ДТ

19 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 19-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,15 грн/л), Киевской (25,18 грн/л) и Черниговской (25,47 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,04 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,11 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 18 марта и составляла 25,93 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

PRIME (21.1)

БРСМ-Нафта (22.85)

ВостокГаз (22.98)

Speedway (23.2)

Маркет (23.45)

UPG (23.9)

SUN OIL (24.49)

SKY (24.9)

AMIC (24.99)

Formula (25.55)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 21,1 грн/л. до максимальных 28,99 грн/л.