2020-03-19: Днепропетровская область единственная где подорожал ДТ

19 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 19-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,15 грн/л), Киевской (25,18 грн/л) и Черниговской (25,47 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,04 грн/л.
Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,11 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 18 марта и составляла 25,93 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:
- PRIME (21.1)
- БРСМ-Нафта (22.85)
- ВостокГаз (22.98)
- Speedway (23.2)
- Маркет (23.45)
- UPG (23.9)
- SUN OIL (24.49)
- SKY (24.9)
- AMIC (24.99)
- Formula (25.55)
Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 21,1 грн/л. до максимальных 28,99 грн/л.