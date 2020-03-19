2020-03-19: Нефть Brent торгуется возле $25 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 25,85 доллара за баррель после падения накануне.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 3,90%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 22,71 доллара за баррель, прибавив 11,49%.

Стоимость майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск составила $25,88за баррель, что на $1 (4,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, пишет «Investing.com».

По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала ниже $25 — на 14,7%, до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Фьючерс на на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,29 (11,24%) — до $22,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,37 баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco (SE: ) держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только «открыл кран», резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

«На рынке наблюдается экстремальная волатильность, поскольку участники рынка пытаются оценить экономические последствия коронавируса и то, как они скажутся на спросе на нефть», — говорит аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнз, которого цитирует агентство Bloomberg

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов — на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.