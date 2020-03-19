2020-03-19: В мелком опте цены снижаются, а в рознице растут

19 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, а в рознице рост.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте.



Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.70% (-13 коп/л) до 18.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.33% (-6 коп/л) до 19.47 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.51% (-29 коп/л) до 18.71 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.62 -0.70 -3.85 -6.51 Бензин А-95 евро 19.47 -0.33 -3.82 -6.36 Дизельное топливо евро 18.71 -1.51 -5.58 -5.39

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 марта 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.20 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 26.74 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 25.80 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 марта 2020 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 11.03 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.2%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.20 20.00 0.02 -0.09 Бензин А-95 евро 26.74 21.00 0.03 -0.06 Дизельное топливо Евро 25.80 20.89 0.03 -0.18 Сжиженный газ 11.03 8.95 0.06 0.69

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