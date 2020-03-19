ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Причин для дальнейшего снижения цен на нефть более, чем предостаточно — Сапегин

Обновлено: Март 19, 2020. Тэги: , , , , , , ,

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Причин для дальнейшего снижения цен на нефть более, чем предостаточно — Сапегин

В том, что цены на нефть снизились до рекордных за последние годы уровней нет ничего удивительного. Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году. Снизится ли  цена нефти Brent до $10 за баррель?

Об этом в Facebook написал Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

Пониманию возможности достижения такого ценового уровня мешает ряд мифов, связанных с нефтью:
Миф первый: «На мировых биржах торгуют нефтью».
Миф второй: «Углеводороды в мире дорожают\дешевеют, поскольку сокращается\растет объем их добычи».
Миф третий: «Нефтяные котировки определяют цену на нефть и газ в Украине».
Миф четвертый: «Приснижении мировых цен на нефть вдвое цены на нефтепродукты можно снизить также вдвое».
Миф пятый: «На рынке нефтепродуктов Украины, ничего изменить нельзя».
Об этом Психея писала в монографии «Нефтепродукты в Украине: настоящее и будущее» в 2009 г и в 2016 году анализ был обновлен в журнале «Терминал» в статье «Неужто будет десять?».
Сегодня при анализе ситуации на мировом рынке нефти и украинском рынке нефтепродуктов следовало бы добавить еще ряд мифов, в частности:
Миф шестой: На мировом рынке нефти не хватает».
Мир седьмой: «Короновирус стал причиной снижения цен на нефть».
Миф восьмой: «Нефти в мире не хватает»
Миф девятый: …
Добавляйте, если я что-то не учел!

А есть ли интегральный показатель, который бы позволил увидеть (предвосхитить) кризисные ситуации на рынке нефти на предмет сегодняшней?
Оказывается, что есть. Спасибо Геннадий Рябцев за первое появление такого анализа в исследованиях Центра «Психея» и его обновление по состоянию на сегодня. В частности, в 2009, 2014 и 2020 гг было три попытки восстановить реальную цену на нефть, искаженную финансовыми спекулянтами после 2003 года (см. график).

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Одну из этих попыток мы видим сейчас.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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