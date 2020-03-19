ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Причин для дальнейшего снижения цен на нефть более, чем предостаточно — Сапегин

В том, что цены на нефть снизились до рекордных за последние годы уровней нет ничего удивительного. Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году. Снизится ли цена нефти Brent до $10 за баррель?
Об этом в Facebook написал Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.
Пониманию возможности достижения такого ценового уровня мешает ряд мифов, связанных с нефтью:
Миф первый: «На мировых биржах торгуют нефтью».
Миф второй: «Углеводороды в мире дорожают\дешевеют, поскольку сокращается\растет объем их добычи».
Миф третий: «Нефтяные котировки определяют цену на нефть и газ в Украине».
Миф четвертый: «Приснижении мировых цен на нефть вдвое цены на нефтепродукты можно снизить также вдвое».
Миф пятый: «На рынке нефтепродуктов Украины, ничего изменить нельзя».
Об этом Психея писала в монографии «Нефтепродукты в Украине: настоящее и будущее» в 2009 г и в 2016 году анализ был обновлен в журнале «Терминал» в статье «Неужто будет десять?».
Сегодня при анализе ситуации на мировом рынке нефти и украинском рынке нефтепродуктов следовало бы добавить еще ряд мифов, в частности:
Миф шестой: На мировом рынке нефти не хватает».
Мир седьмой: «Короновирус стал причиной снижения цен на нефть».
Миф восьмой: «Нефти в мире не хватает»
Миф девятый: …
Добавляйте, если я что-то не учел!
А есть ли интегральный показатель, который бы позволил увидеть (предвосхитить) кризисные ситуации на рынке нефти на предмет сегодняшней?
Оказывается, что есть. Спасибо Геннадий Рябцев за первое появление такого анализа в исследованиях Центра «Психея» и его обновление по состоянию на сегодня. В частности, в 2009, 2014 и 2020 гг было три попытки восстановить реальную цену на нефть, искаженную финансовыми спекулянтами после 2003 года (см. график).
Одну из этих попыток мы видим сейчас.