Електронні біржові торги за напрямком природний газ відбудуться на УЕБ 19 березня

Електронні біржові торги за напрямком природний газ проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) відповідно до Правил біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа» та Регламенту проведення електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа».

Про це повідомляє пресслужба біржі.

Брати участь в електронних біржових торгах можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають таке право згідно з чинним законодавством України, набувши статусу непостійного члена біржі.

Членам Біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, необхідно до 13 години 00 хвилин 19.03.2020 року подати заявки на продаж та до 13 години 00 хвилин 19.03.2020 року внести гарантійний внесок у розмірі 3 (трьох) відсотків від загального обсягу продажу, згідно рахунку сформованого в ПП БЕТС.

Для підтвердження благонадійності не пізніше, ніж за 1 робочий день до дня торгів, потрібно надати на електронну пошту ngt@naftogaztrading.com.ua заповнений, завірений підписом, належним чином уповноваженої посадової особи учасника біржових торгів, з печаткою (за наявності) Опитувальник Контрагента — юридичної особи з подальшим пересиланням його на паперовому носії поштою з описом вкладення за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

Відповідно до пункту 7.15. Регламенту проведення електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» (нова редакція), ТБ «УЕБ» доводить до відома інформацію про застосування інших умов ніж передбачено розділом 7 Регламенту: Щодо порядку повернення гарантійних внесків за результатами біржових торгів з продажу та купівлі природного газу за напрямком «Природний газ», що виставляється на продаж або на купівлю ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (Витяг з Протоколу Біржового комітету ТБ «УЕБ» № 567 від 10 липня 2019 року)

Торгова сесія проходить з 14 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 19.03.2020 року. Якщо станом на 16 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок ціни — 12 грн.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.