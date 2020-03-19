Кабмін ввів до наглядової ради «Нафтогазу» американця Бенша

Обновлено: Март 19, 2020. Тэги:

Кабмін ввів до наглядової ради «Нафтогазу» американця Бенша

Кабінет Міністрів України ввів до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» американця Роберта Бенша, котрий має значний досвід роботи в енергетичному секторі країни, як представника держави.

Відповідне рішення закріплено в розпорядженні Кабміну №293-р від 11 березня 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.

Паралельно Кабмін скасував розпорядження №79-р від 5 лютого 2020 року про призначення до НР НАК Іренеуша Біла — CEO Amicus Europae Foundation (приватний фонд, створений екс-президентом Польщі Александром Квасневським).

Бенш наразі є великим бенефіціаром ПАТ «Донбасенерго» через ПрАТ «Енергоінвест Холдинг», водночас бізнесмен Павло Фукс в інтерв’ю виданню «Економічна правда» припустив, що під час переговорів про можливу купівлю генкомпанії «він (Бенш — ІФ) фронтував когось».

Бенш у середині 2000-х був CEO британської Cardinal Resources plc, що має кілька ліцензій на розробку нафтогазових активів в Україні, а також спільно розробляє нафтогазові родовища з ПАТ «Укрнафта» й АТ «Укргазвидобування». У 2011 році Бенш очолив 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc. (США) з активами в Україні. Також був радником ТОВ «КУБ-Газ» при продажу 70% її акцій польській Kulczyk Oil Ventures Inc.

НР «Нафтогазу» входять незалежні директори Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), а також представники держави — Наталія Бойко та Юлія Ковалів.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що причин для подальшого зниження цін на нафту більш, ніж достатньо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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