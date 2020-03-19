Кабмін ввів до наглядової ради «Нафтогазу» американця Бенша

Кабінет Міністрів України ввів до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» американця Роберта Бенша, котрий має значний досвід роботи в енергетичному секторі країни, як представника держави.

Відповідне рішення закріплено в розпорядженні Кабміну №293-р від 11 березня 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.

Паралельно Кабмін скасував розпорядження №79-р від 5 лютого 2020 року про призначення до НР НАК Іренеуша Біла — CEO Amicus Europae Foundation (приватний фонд, створений екс-президентом Польщі Александром Квасневським).

Бенш наразі є великим бенефіціаром ПАТ «Донбасенерго» через ПрАТ «Енергоінвест Холдинг», водночас бізнесмен Павло Фукс в інтерв’ю виданню «Економічна правда» припустив, що під час переговорів про можливу купівлю генкомпанії «він (Бенш — ІФ) фронтував когось».

Бенш у середині 2000-х був CEO британської Cardinal Resources plc, що має кілька ліцензій на розробку нафтогазових активів в Україні, а також спільно розробляє нафтогазові родовища з ПАТ «Укрнафта» й АТ «Укргазвидобування». У 2011 році Бенш очолив 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc. (США) з активами в Україні. Також був радником ТОВ «КУБ-Газ» при продажу 70% її акцій польській Kulczyk Oil Ventures Inc.

НР «Нафтогазу» входять незалежні директори Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), а також представники держави — Наталія Бойко та Юлія Ковалів.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що причин для подальшого зниження цін на нафту більш, ніж достатньо.