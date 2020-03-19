На юге Ирана появится семь новых проектов развития в сфере нефтедобычи

NISOC собирается начать семь новых проектов развития в сфере нефтедобычи на юге Ирана.

Об этом сообщил управляющий директор национальной иранской южной нефтяной компании Ахмад Мохаммади, пишет АНГИ.

«Проекты включают в себя месторождения Ахваз 14, Рамин, Марун 25, Марун 14, Мансурабад, Сия-Макан и Зилаи», — уточнил он.

Все упомянутые проекты будут осуществляться иранскими компаниями, и для них определены подрядчики, и проекты будут запущены в ближайшее время.

По словам Мохаммади, проекты были заключены в рамках контрактов по проектированию, закупкам и строительству (EPC) и проектированию, закупкам и бурению (EPD), и все финансирование будет осуществляться из внутренних источников.

NISOC, которая обеспечивает почти 80% добычи нефти в Иране, определила 28 таких пакетов проектов для реализации на месторождениях, которые она эксплуатирует на юге Ирана.

Еще в январе управляющий директор иранской Petropars Group, которая является органом мониторинга и контроля (MC) в программе 28 месторождений, заявил, что все проекты, определенные в этой программе, будут реализовываться иранскими фирмами.

«Проект, который включает более ста подпроектов, включая бурение около 280 новых скважин и ремонт сотен скважин, может повысить внутреннюю торговлю и занятость», — цитирует Хамидреза Масуди «Иран.ру».

Еще в мае 2019 года бывший управляющий директор NISOC Бижан Алипур объявил, что с учетом новых запасов, разрабатываемых в регионе, объем добычи нефти компании вырастет на 340 тыс. баррелей в течение следующих двух лет.

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