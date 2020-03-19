Сертификат, в подтверждение влияния форс-мажора на бизнес, выдает ТПП

Получить сертификат о форс-мажоре, ставшем причиной остановки бизнес-деятельности, можно и после окончания карантина, но готовить подтверждающие документы нужно сейчас. Сертификат, который в подтверждение влияния форс-мажора на бизнес выдает Торгово-промышленная палата (ТПП).

Об этом пишет UBR.ua.

17 марта, Верховная Рада принятием законопроекта №3219 включила введенный Кабмином общенациональный карантин в перечень объективных форс-мажорных обстоятельств, которые могут препятствовать субъекту хозяйствования выполнить те или иные договоренности.

Сертификат, который в подтверждение влияния форс-мажора на бизнес выдает Торгово-промышленная палата (ТПП), даст предпринимателям дополнительные правовые основания отсрочить или добиться пересмотра условий выполнения своих обязательств на время карантина – однако полностью их отменить сможет далеко не во всех случаях. В частности, от обязанности оплате аренды после завершения карантина сертификат не освободит.

Эксперты поясняют, что свидетельство, не имея статуса государственного акта, напрямую не обязывает противоположную сторону предоставлять послабления на его основании. В случае, если партнеры не достигнут компромисса при прямых переговорах, оно будет учитываться лишь как одно из доказательств в суде, хоть и может усилить позицию полагающейся на него стороны.

Кроме того, на судебный вердикт также окажут влияние изначально прописанные условия договора, включая упоминание в нем форс-мажор в принципе. Чтобы получить свидетельство в ТПП, как и до принятия закона, предприниматель должен будет подготовить конкретные документальные обоснования причинно-следственной связи неисполнение им своих обязательств и повлиявшего на это карантина.

UBR.ua выяснял, кому стоит оформить сертификат, а в каких случаях лучше воспользоваться иными способами решения конфликтных ситуаций.

В ТПП подтвердили UBR.ua, что начнут заверять свидетельства о форс-мажоре на основании карантина с момента публикации законодательных изменений. К этому в организации уже готовятся, корректируя собственные нормативные документы.

Для удостоверения того, что форс-мажор стал причиной неисполнение обязательств, предприниматель должен обратиться в одно из региональных отделений ТПП. Представители Палаты уполномочены в ответ на заявку подтвердить или опровергнуть реальность негативного влияния форс-мажорных обстоятельств и, в случае позитивного вердикта, выдать сертификат в течение 7 дней.

Субъект малого предпринимательства оплачивает лишь рассмотрение специалистами ТПП заявки и предоставленных документов, сама же выдача сертификата – бесплатна. При этом для различных ситуаций предусмотрена неодинаковая оплата услуги, цену которой можно определить с помощью калькулятора. Так, засвидетельствование обстоятельств, которые сделали невозможным выполнения обязательств по договорам между резидентами Украины, малому предпринимателю обойдется в 3330 тыс грн.

Для отдельных случаев предусмотрено более дорогостоящее, но срочное рассмотрение заявки в течение 2-3 дней. Стоит отметить, что в виду карантина и с целью облегчения работы бизнеса процесс обработки документов уже максимально переведен в онлайн-режим. ТПП также предоставляет предварительные юридические консультации по телефону и электронной почтой.

Президент ТПП Геннадий Чижиков заверил UBR.ua, что стоимость услуг не будет поднята и в дальнейшем. Не имеют оснований и опасения бизнеса по поводу необходимости скорейшего получения свидетельств: заявители смогут подать заявление на свидетельство и после завершения карантина, но на данном этапе важнее правильно оформить документы, доказывающие форс-мажорные причины остановки бизнес-деятельности.

«Из-за вызванного карантином стресса все хотят получить свидетельства как можно скорее, – и мы будем предоставлять их желающим в ответ на заявки в предусмотренный законом срок. Однако, в случае, когда заявитель работает с партнером на основе постоянно действующего контракта и перед ним не стоит задача исполнить условия соглашения уже завтра, мы призываем подождать с подачей заявки на сертификат до конца карантина. В обратном случае высока вероятность необходимости повторить процедуру, ведь документ работает лишь на определенный срок, а мы пока не знаем, до какого периода будет продлен карантин и какие дополнительные ограничения коснуться бизнеса», – разъясняет ситуацию Чижиков.

Среди первоочередных действий, которые обеспечат получение сертификата, Чижиков выделил как можно более быстрое оформление приказа об остановке деятельности, а также оповещение всех партнеров о завершении работы и невозможности исполнять свои обязательства в связи с карантином.

Заявка о форс-мажорном свидетельстве для малого бизнеса будет рассматриваться ТПП быстро и, в очевидных случаях, приниматься на основании нескольких документов, говорит Чижиков. К более сложным относятся связанные с внешнеэкономической деятельностью, деятельностью крупного бизнеса либо частичным сохранением рабочего режима случаи – они могут потребовать более детального рассмотрения.

«Обращение за сертификатом – это крайняя мера. Я думаю, большинство связанных с карантином сложностей будут разрешаться посредством переговоров между партнерами и добровольным внесением изменений в условия соглашений. Всем нашим коллегам мы рекомендуем поступать именно таким образом», – выразил уверенность Геннадий Чижиков.