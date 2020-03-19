В Украине снизилась стоимость газа — УЭБ

В Украине стоимость газа на открытом рынке с учетом НДС с февраля по март упала на 28%.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи

Так, если еще в прошлом месяце голубое топливо продавалось за 5,7 тыс. грн за тысячу кубометров, то в марте цена составила уже 4,1 тыс. грн.

Стоит отметить, что речь идет о рыночной цене, в то время как простые украинцы платят по установленным тарифам (согласно постановлению Кабмина). Однако после падения цен на рынке также снижается и стоимость голубого топлива для населения.

Ранее «Терминал» писал о том, что НКРЭКУ снизила тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах.