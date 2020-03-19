Wintershall Dea не комментирует сроки возврата финансирования «Северного потока 2″

Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea профинансировала «Северный поток 2″ на 75%, при этом сроки возврата этих средств не комментирует.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агенство РИА Новости.

«Мы взяли на себя обязательство профинансировать 10% затрат проекта и придерживаемся его. К настоящему моменту на финансирование газопровода «Северный поток 2″ мы направили примерно три четверти обещанной суммы в 950 миллионов евро», — сказали в компании, оставив без ответа вопрос о возможном изменении стоимости проекта из-за задержки его реализации.

«К сожалению, мы никак не можем прокомментировать вопрос о времени возврата займов, это должны сделать коллеги из компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG», — также сообщили в компании.

В начале февраля глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что общий объем средств, направленный компанией на финансирование «Северного потока-2″, составляет около 700 миллионов евро, то есть также около 75% от всех обязательств. Партнеры по проекту направляют финансирование синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.

«Северный поток 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на «Газпром».

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