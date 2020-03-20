2020-03-20: Ивано-Франковская область лидирует в недельных показаниях снижения цен на СУГ

На неделе с 13 по 20 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись разнопланово. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Ивано-Франковской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Ивано-Франковская область заняла 13-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10, 24грн/л), Житомирской (10,41 грн/л) и Винницкой (10,5 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Ивано-Франковской области за неделю составило 0,31 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,82грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Ивано-Франковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,96 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 февраля и составляла 11,78 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- AMIC (9.99)
- Укрнафта (10.1)
- Formula (10.15)
- Chipo (10.24)
- SHELL(10.49)
- Авиас Плюс (10.52)
- WOG (11.18)
- ОККО (11.19)
- Автотранс (11.98)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Ивано-Франковской области колебались в диапазоне от минимальных 9,7 грн/л. до максимальных 11,98 грн/л.