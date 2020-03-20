2020-03-20: Ивано-Франковская область лидирует в недельных показаниях снижения цен на СУГ

На неделе с 13 по 20 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись разнопланово. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Ивано-Франковской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Ивано-Франковская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10, 24грн/л), Житомирской (10,41 грн/л) и Винницкой (10,5 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Ивано-Франковской области за неделю составило 0,31 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,82грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Ивано-Франковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,96 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 февраля и составляла 11,78 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

AMIC (9.99)

Укрнафта (10.1)

Formula (10.15)

Chipo (10.24)

SHELL(10.49)

Авиас Плюс (10.52)

WOG (11.18)

ОККО (11.19)

Автотранс (11.98)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Ивано-Франковской области колебались в диапазоне от минимальных 9,7 грн/л. до максимальных 11,98 грн/л.