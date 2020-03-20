2020-03-20: В рознице бензин дешевеет в 4 раза медленне, чем в опте

20 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.82% (-15 коп/л) до 18.47 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.28% (-5 коп/л) до 19.42 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.58% (-30 коп/л) до 18.44 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.47
|-0.82
|-4.04
|-7.35
|Бензин А-95 евро
|19.42
|-0.28
|-3.70
|-6.66
|Дизельное топливо евро
|18.44
|-1.58
|-5.98
|-6.41
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 марта 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.14% (-4.0 коп/л) до 25.16 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.15% (-4.0 коп/л) до 26.70 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.16% (-4.0 коп/л) до 25.76 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 марта 2020 г. подешевел на 0.34% (-4.0 коп/л) до 10.89 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.16
|20.00
|-0.14
|-0.21
|Бензин А-95 евро
|26.70
|21.00
|-0.15
|-0.19
|Дизельное топливо Евро
|25.76
|20.89
|-0.16
|-0.30
|Сжиженный газ
|10.89
|8.95
|-0.34
|-0.57
Для справки:
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