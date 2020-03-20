2020-03-20: В рознице бензин дешевеет в 4 раза медленне, чем в опте

20 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.82% (-15 коп/л) до 18.47 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.28% (-5 коп/л) до 19.42 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.58% (-30 коп/л) до 18.44 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.47 -0.82 -4.04 -7.35 Бензин А-95 евро 19.42 -0.28 -3.70 -6.66 Дизельное топливо евро 18.44 -1.58 -5.98 -6.41

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 марта 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.14% (-4.0 коп/л) до 25.16 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.15% (-4.0 коп/л) до 26.70 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.16% (-4.0 коп/л) до 25.76 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 марта 2020 г. подешевел на 0.34% (-4.0 коп/л) до 10.89 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.16 20.00 -0.14 -0.21 Бензин А-95 евро 26.70 21.00 -0.15 -0.19 Дизельное топливо Евро 25.76 20.89 -0.16 -0.30 Сжиженный газ 10.89 8.95 -0.34 -0.57

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