Алжир ожидает роста спроса на нефть во второй половине года

Рост спроса на нефть произойдет во второй половине 2020 года, на это указывают некоторые признаки, считает министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.

Пишет Investing.com.

«Китай также посылает позитивные сигналы о том, что он побеждает короновирус, это будет иметь положительное влияние на спрос в этой стране», — заявил министр в интервью национальному телевидению.

Мохамед Аркаб также отметил, что государства, объединенные договоренностями ОПЕК+, остаются единственной возможной организационной структурой для обсуждения мировых нефтяных проблем. «Мы по-прежнему сохраняем приверженность работе на принципах этих договоренностей», — подчеркнул он.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что причин для дальнейшего снижения цен на нефть более, чем предостаточно.