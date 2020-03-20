Алжир ожидает роста спроса на нефть во второй половине года

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги:

Алжир ожидает роста спроса на нефть во второй половине года

Рост спроса на нефть произойдет во второй половине 2020 года, на это указывают некоторые признаки, считает министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.

Пишет Investing.com.

«Китай также посылает позитивные сигналы о том, что он побеждает короновирус, это будет иметь положительное влияние на спрос в этой стране», — заявил министр в интервью национальному телевидению.

Мохамед Аркаб также отметил, что государства, объединенные договоренностями ОПЕК+, остаются единственной возможной организационной структурой для обсуждения мировых нефтяных проблем. «Мы по-прежнему сохраняем приверженность работе на принципах этих договоренностей», — подчеркнул он.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что  причин для дальнейшего снижения цен на нефть более, чем предостаточно.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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