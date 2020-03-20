Імпорт електроенергії з країн Білорусі, Росії та Молдови не передбачається — Укренерго

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги: , ,

Імпорт електроенергії з країн Білорусі, Росії та Молдови не передбачається — Укренерго

Прогнозні баланси НЕК «Укренерго» на 21-29 березня 2020 року свідчать, що імпорт електроенергії з країн Білорусі, Росії та Молдови не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Відповідно до розроблених НЕК «Укренерго» прогнозних балансів потужності 21-29 березня 2020 року, імпорт електроенергії з країн Білорусі, Росії та Молдови не передбачається, тобто становитиме 0 МВт протягом вказаного періоду. Рекомендуємо враховувати цю інформацію при оформленні відповідних зовнішньоекономічних домовленостей», — йдеться у повідомленні.

Укренерго попереджає, що нульові значення імпорту є прогнозними та можуть змінитися залежно від оперативної ситуації, яка складатиметься в енергосистемі фактично.

«Обмеження імпорту електроенергії до 0 МВт у вказаний період пов’язано з необхідністю дотримання меж оперативної безпеки енергосистеми у зв’язку зі значним зниженням споживання в ОЕС України», — зазначили у компанії.

Учора уряд запровадив мито для електроенергії та вугілля з Росії у розмірі 65%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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