Крупнейшая частная польская энергокомпания открыла «дочку» в Украине

Крупнейшая польская частная энергетическая компания Polenergia Obrót SA (АО «Полэнергия Обрут») зарегистрировала в феврале в Украине ООО «Полэнергия Энерджи Украина», которое планирует заняться трейдингом электрической энергии.

Передает БизнесЦензоро ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выдаче обществу лицензии на осуществление деятельности по перепродаже электроэнергии планируется утвердить на заседании регулятора 25 марта.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем компании является Назар Бичуя. Уставной капитал ООО составляет 531,7 тыс. грн.

Polenergia – польская вертикально-интегрированная группа, занимающаяся производством электроэнергии из традиционных и возобновляемых источников энерии, а также трейдингом и распределением электроэнергии.

Была основана в 2014 году путем консолидации Polish Energy Partners SA и Polenergia Group, контролируемых Kulczyk Holding S.àr.l.

Зарегистрированная в Вашаве Polenergia Obrót SA специализируется на оптовой торговле электроэнергией и газом. Является участником Polish Power Exchange (TGE), European Power Exchange (EPEX SPOT), European Energy Exchange (EEX).

Ранее «Терминал» сообщал о том, что НКРЭКУ снизила тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах.