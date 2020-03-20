Оператор ГТС України інвестує 39 млрд грн в інфраструктуру протягом наступних 10 років

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги: ,

Оператор ГТС України інвестує 39 млрд грн в інфраструктуру протягом наступних 10 років

НКРЕКП затвердила План розвитку газотранспортної системи на 2020-2029 роки , яким передбачено інвестиції в інфраструктуру ГТС України в розмірі 38,7 млрд грн (без ПДВ).

Повідомляється на сайті ОГТСУ.

Згідно з документом, за 10 років компанія інвестує в інфраструктуру ГТС 38 718 млн грн без ПДВ. Зокрема, у 2020 році – 1 493 млн грн, у 2021-2022 роках – 19 699 млн грн, у 2023-2029 роках – 17 526 млн грн.

План розвитку базується на прогнозі розвитку внутрішнього видобутку та споживання газу, а також на обсягах транзиту згідно з новою угодою з Газпромом. Відповідно до затвердженої стратегії капітальні інвестиції будуть проводитись тільки в ті об’єкти ГТС, які будуть використовуватися за умови відсутності транзиту, а основні заходи будуть направлені на оптимізацію ГТС відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування.

Найбільшими проектами стануть масштабні реконструкції компресорних станцій: КС «Бар», «Яготин», КС «Диканька», «Бердичів», «Олександрівка», «Комарно», «Красилів», «Ужгород», «Долина» та «Богородчани». Також буде проведена капітальна модернізація близько 100 газорозподільних станцій (ГРС) у всіх регіонах України.

У 2020 році кошти будуть розподілені наступним чином: інвестиції в компресорні станції складуть 690 млн грн, модернізація і закупівля техніки – 256 млн грн, реконструкція і капітальні ремонти газопроводів – 251 млн грн, придбання сучасних приладів діагностики і протиаварійних заходів – 92 млн грн, реконструкція газорозподільних станцій – 16 млн грн, розвиток ІТ – 0,6 млн грн, а також 187 млн грн – на інші статі витрат (проєктно-вишукувальні роботи, обладнання, оформлення документів на землю тощо).

Ключовими об’єктами інвестицій у 2020 році стануть реконструкція КС «Бар»,  модернізація підстанцій на 5 компресорних станціях та капітальний ремонт на 5 ділянках магістральних газопроводів. Окрім того, заплановані реконструкції ГРС «1-А м. Київ», «Овідіополь», «Угринів», «Старий Лисець», «Стримба» та пунктів вимірювання витрат газу ГВС «Візирка».

Згідно з документом, за 10 років компанія інвестує в інфраструктуру ГТС 38 718 млн грн без ПДВ. Зокрема, у 2020 році – 1 493 млн грн, у 2021-2022 роках – 19 699 млн грн, у 2023-2029 роках – 17 526 млн грн.

План розвитку базується на прогнозі розвитку внутрішнього видобутку та споживання газу, а також на обсягах транзиту згідно з новою угодою з Газпромом. Відповідно до затвердженої стратегії капітальні інвестиції будуть проводитись тільки в ті об’єкти ГТС, які будуть використовуватися за умови відсутності транзиту, а основні заходи будуть направлені на оптимізацію ГТС відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування.

Найбільшими проектами стануть масштабні реконструкції компресорних станцій: КС «Бар», «Яготин», КС «Диканька», «Бердичів», «Олександрівка», «Комарно», «Красилів», «Ужгород», «Долина» та «Богородчани». Також буде проведена капітальна модернізація близько 100 газорозподільних станцій (ГРС) у всіх регіонах України.

У 2020 році кошти будуть розподілені наступним чином: інвестиції в компресорні станції складуть 690 млн грн, модернізація і закупівля техніки – 256 млн грн, реконструкція і капітальні ремонти газопроводів – 251 млн грн, придбання сучасних приладів діагностики і протиаварійних заходів – 92 млн грн, реконструкція газорозподільних станцій – 16 млн грн, розвиток ІТ – 0,6 млн грн, а також 187 млн грн – на інші статі витрат (проєктно-вишукувальні роботи, обладнання, оформлення документів на землю тощо).

Ключовими об’єктами інвестицій у 2020 році стануть реконструкція КС «Бар»,  модернізація підстанцій на 5 компресорних станціях та капітальний ремонт на 5 ділянках магістральних газопроводів. Окрім того, заплановані реконструкції ГРС «1-А м. Київ», «Овідіополь», «Угринів», «Старий Лисець», «Стримба» та пунктів вимірювання витрат газу ГВС «Візирка».

Раніше «Термінал» писав про те, що заборгованість перед ОГТСУ за небаланси в січні складає 580 млн грн.

Автор:

(Всего статей: 8107)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: