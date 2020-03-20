PGNiG допустили к обсуждению применения к «Северному потоку-2» правил третьего энергопакета ЕС

Польскую нефтегазовую компанию PGNiG допустили к участию в разбирательстве по вопросу об освобождении от применения правил третьего энергетического пакета ЕС «Северного потока 2».

Решение о допуске принял немецкий регулятор энергетического рынка Bundesnetzagentur на основании заявок компаний от 19 февраля, пишет пресс-служба PGNiG.

«PGNiG и ее немецкая дочерняя компания PGNiG Supply & Trading были допущены к участию в разбирательстве по вопросу о предоставлении освобождения Nord Stream 2 от применения правил Третьего энергетического пакета ЕС», — пишет АНГИ.

«PGNiG, как и правительство Польши, неизменно указывают на негативные последствия проекта Nord Stream 2 для обеспечения безопасности поставок и конкуренции на рынке газа в Центральной и Восточной Европе. Включение нас в разбирательство позволит защитить интересы PGNiG и потребителей газа в ходе проводимой процедуры. Nord Stream 2 не может быть привилегированным», — рассказал в сообщении глава PGNiG Ежи Квечиньский.

Напомним, в бундестаге была принята поправка к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Теперь немецкий регулятор должен определить необходимость распространения действия директивы на газопровод.

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