PGNiG допустили к обсуждению применения к «Северному потоку-2» правил третьего энергопакета ЕС

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги: , ,

PGNiG допустили к обсуждению применения к «Северному потоку-2» правил третьего энергопакета ЕС

Польскую нефтегазовую компанию PGNiG допустили к участию в разбирательстве по вопросу об освобождении от применения правил третьего энергетического пакета ЕС «Северного потока 2».

Решение о допуске принял немецкий регулятор энергетического рынка Bundesnetzagentur на основании заявок компаний от 19 февраля, пишет пресс-служба PGNiG.

«PGNiG и ее немецкая дочерняя компания PGNiG Supply & Trading были допущены к участию в разбирательстве по вопросу о предоставлении освобождения Nord Stream 2 от применения правил Третьего энергетического пакета ЕС», — пишет АНГИ.

«PGNiG, как и правительство Польши, неизменно указывают на негативные последствия проекта Nord Stream 2 для обеспечения безопасности поставок и конкуренции на рынке газа в Центральной и Восточной Европе. Включение нас в разбирательство позволит защитить интересы PGNiG и потребителей газа в ходе проводимой процедуры. Nord Stream 2 не может быть привилегированным», — рассказал в сообщении глава PGNiG Ежи Квечиньский.

Напомним, в бундестаге была принята поправка к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Теперь немецкий регулятор должен определить необходимость распространения действия директивы на газопровод.

Читайте еще в «Терминале», немецкая нефтегазовая Wintershall Dea профинансировала «Северный поток 2″ на 75%, при этом сроки возврата этих средств не комментирует.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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