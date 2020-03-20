Стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже — Bloomberg

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже — Bloomberg

Трейдеры прогнозируют ухудшение обстановки на мировом нефтяном рынке. По их мнению, цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель или даже ниже.

Об этом пишет РБК.

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3–5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, отметили собеседники агентства.По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку $20 нефть «легко пробьет» уже к середине апреля. И это несмотря на то, что нефть в текущем году уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года, отмечает агентство.

Ряд трейдеров при этом указали на то, что стоимость на нефть упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост, пишет Bloomberg. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.

 Читайте в «Терминале», нефть Urals рухнула ниже $20.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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