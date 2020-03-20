Україна може зекономити на енергоімпорті 5 – 6 мільярдів доларів, – НБУ

Енергетичні товари є вагомою часткою українського імпорту. У НБУ вважають, що через падіння цін на нафту, зниження попиту на газ Україна у 2020 році зможе заощадити до 6 мільярдів доларів.
Про вплив пандемії коронавірусу у світі на економіку України розповів на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає 24 канал.
За його словами, у структурі імпорту України енергетичні товари складають приблизно 20%.
Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести економії у 2020 році приблизно 5 – 6 мільярдів доларів,
– зазначив Сологуб.
Він додав, що у 2019 році сума імпорту складала 12 мільярдів доларів.
Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Goldman Sachs спрогнозував падіння цін на нафту до $20 за баррель.