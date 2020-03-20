«Укрнафта» виступила проти призначення Роберта Бенша до складу наглядової ради «Нафтогазу»

«Укрнафта» звернулася до уряд з проханням зупинити виконання рішення про призначення Роберта Бенша до складу Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє компанія на сторінці у Facebook.

Компанія повідомляє, що призначення Роберта Бенша представником держави в наглядовій раді «Нафтогазу» може мати конфлікт інтересів, оскільки за сприяння Роберта Бенша на користь підконтрольної йому компанії-нерезидента з «Укрнафти» було стягнуто $145,7 млн. Рішення суду залишається не виконаним.

В повідомленні йдеться, що призначення Роберта Бенша із таким «політичним багажем» кидає тінь на діяльність Уряду, але й створює загрозу порушення національних інтересів, адже статус «представника держави», «члена Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» відкриє цій особі шлях до лобіювання особистих інтересів за допомогою корпоративних механізмів впливу на стратегічні підприємства України, пакетами акцій яких володіє НАК «Нафтогаз».

Наразі «Укрнафта» готує офіційний лист уряду, до якого будуть додані докази наявності конфлікту інтересів.

Від 11 березня 2020 року Кабінет міністрів України ввів до наглядової ради НАК “Нафтогаз України” американця Роберта Бенша.

Паралельно Кабмін скасував розпорядження №79-р від 5 лютого 2020 року про призначення в НР НАК Іренеуша Біла – CEO Amicus Europae Foundation (приватний фонд, створений екс-президентом Польщі Олександром Кваснєвським).