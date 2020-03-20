«Укрнафта» виступила проти призначення Роберта Бенша до складу наглядової ради «Нафтогазу»

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги: , ,

«Укрнафта» виступила проти призначення Роберта Бенша до складу наглядової ради «Нафтогазу»

«Укрнафта» звернулася до уряд з проханням зупинити виконання рішення про призначення Роберта Бенша до складу Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України». 

Про це повідомляє компанія на сторінці у Facebook.

Компанія повідомляє, що призначення  Роберта Бенша представником держави в наглядовій раді «Нафтогазу» може мати конфлікт інтересів, оскільки за сприяння Роберта Бенша на користь підконтрольної йому компанії-нерезидента з «Укрнафти» було стягнуто $145,7 млн. Рішення суду залишається не виконаним.

В повідомленні йдеться, що призначення Роберта Бенша із таким «політичним багажем» кидає тінь на діяльність Уряду, але й створює загрозу порушення національних інтересів, адже статус «представника держави», «члена Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» відкриє цій особі шлях до лобіювання особистих інтересів за допомогою корпоративних механізмів впливу на стратегічні підприємства України, пакетами акцій яких володіє НАК «Нафтогаз».

Наразі «Укрнафта» готує офіційний лист уряду, до якого будуть додані докази наявності конфлікту інтересів.

Від 11 березня 2020 року Кабінет міністрів України ввів до наглядової ради НАК “Нафтогаз України” американця Роберта Бенша.

Паралельно Кабмін скасував розпорядження №79-р від 5 лютого 2020 року про призначення в НР НАК Іренеуша Біла – CEO Amicus Europae Foundation (приватний фонд, створений екс-президентом Польщі Олександром Кваснєвським).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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