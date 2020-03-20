Укртрансгаз переходить в сезон закачування газу в ПСГ

Обновлено: Март 20, 2020. Тэги: , ,

Укртрансгаз переходить в сезон закачування газу в ПСГ

Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Два ПСГ вже працюють в режимі закачування і до них було доправлено 53 млн куб. м блакитного палива. Решта сховищ готуються до виходу в нейтральний період – на них здійснюватимуться регламентні та ремонтні роботи перед початком закачування.

Зауважимо, що для тих, хто не встиг замовити річну гарантовану потужність, доступними є послуги закачування та відбору газу на переривчастій основі – місячній або добовій. Однак, тут варто враховувати технічні особливості газосховища в нейтральному періоді – у цей час доступ замовника до потужностей може бути обмежений. Щоб уникнути таких обмежень у майбутньому, оператор газосховищ рекомендує клієнтам на наступний рік замовляти річну гарантовану потужність.

Нагадаємо, наразі в сховищах зберігається 15,9 млрд куб. м газу, в т.ч. в режимі митного складу – 1,6 млрд куб. м що належить трейдерам з таких країн як Швейцарія, Франція, США, Естонія, Чехія, Словаччина, Польща, Німеччина, Ірландія.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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