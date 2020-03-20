Укртрансгаз переходить в сезон закачування газу в ПСГ

Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Два ПСГ вже працюють в режимі закачування і до них було доправлено 53 млн куб. м блакитного палива. Решта сховищ готуються до виходу в нейтральний період – на них здійснюватимуться регламентні та ремонтні роботи перед початком закачування.

Зауважимо, що для тих, хто не встиг замовити річну гарантовану потужність, доступними є послуги закачування та відбору газу на переривчастій основі – місячній або добовій. Однак, тут варто враховувати технічні особливості газосховища в нейтральному періоді – у цей час доступ замовника до потужностей може бути обмежений. Щоб уникнути таких обмежень у майбутньому, оператор газосховищ рекомендує клієнтам на наступний рік замовляти річну гарантовану потужність.

Нагадаємо, наразі в сховищах зберігається 15,9 млрд куб. м газу, в т.ч. в режимі митного складу – 1,6 млрд куб. м що належить трейдерам з таких країн як Швейцарія, Франція, США, Естонія, Чехія, Словаччина, Польща, Німеччина, Ірландія.