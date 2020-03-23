2020-03-23: Brent торгуется на уровне $26 за баррель

Обновлено: Март 23, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-23: Brent торгуется на уровне $26 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 26,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,34%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 22,62 доллара за баррель, потеряв 0,04%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, пишет «Investing.com».

«Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен, — отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, — Эта наиболее мрачная картина спроса, которую мы наблюдаем за долгое время, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, используемую для электрогенерации».

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:40 мск составляет $26,04 за баррель, что на $0,94 (3,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,49 (5,2%), до $26,98 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,04%) — до $22,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $22,63 за баррель.

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%. При этом в марте нефть WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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